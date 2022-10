Blinken ringrazia Di Maio, "collaboreremo col nuovo governo"

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - "Ho parlato con il mio amico Luigi Di Maio per salutarlo. La partnership fra gli Stati Uniti e l'Italia è più forte che mai grazie in gran parte alla sua leadership. Ci mancherà e non vediamo l'ora di continuare la nostra eccellente collaborazione con il nuovo Governo italiano".

Lo twitta il segretario di Stato americano Antony Blinken.

