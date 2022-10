Assalto Capitol, 4 mesi a Bannon per oltraggio a Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 21 OTT - Steve Bannon, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump e suo stratega alla Casa Bianca, e' stato condannato da una corte federale di Washington a quattro mesi e 6500 dollari di multa per oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine sull'assalto al Capitol. Secondo i procuratori, da quando ha ricevuto il mandato di comparizione, Bannon "ha perseguito una strategia in mala fede di sfida e disprezzo". Anche Trump e' destinatario di un 'subpoena' per testimoniare davanti al Congresso. (ANSA).