A Ny cade l'obbligo di mascherina a concerti, opera e balletto

(ANSA) - NEW YORK, 18 OTT - Cade a New York uno degli ultimi obblighi Covid. Via la mascherina dai teatri dell'opera, del balletto e della sinfonia. Dal 24 ottobre diventerà facoltativa.

Finora, le principali istituzioni musicali e culturali del Lincoln Center avevano scelto di mantenere l'obbligo della mascherina nel timore che la maggior parte dei loro sostenitori, per lo più nella fascia di età anziana, avrebbe preso le distanze. Tuttavia con il crollo dei contagi Metropolitan Opera, Carnegie Hall, New York Philharmonic e New York City Ballet hanno deciso di eliminarlo.

"E' ora di voltare pagina", ha detto il sovrintendente del Met Opera Peter Gelb. "La mentalità delle persone sta cambiando - continua - e spero che un allentamento delle regole renderà il Met più accessibile ad un pubblico più giovane non disposto ad indossare una mascherina". (ANSA).