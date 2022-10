Epstein: Ghislaine Maxwell, il principe Andrea è un caro amico

(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - Guai in vista per la famiglia reale britannica. Nella sua prima intervista dopo la condanna a 20 anni per aver adescato e manipolato minorenni perché fossero abusate sessualmente dal suo ex fidanzato Jeffry Epstein, Ghislaine Maxwell si è detta "dispiaciuta per il suo caro amico, il principe Andrea". Lo riporta il Guardian.

Parlando con la regista e documentarista israelo-americana Daphne Barak, l'ex socialite ha detto di "seguire da vicino quello che sta succedendo" al reale ammettendo di essere consapevole del fatto che la sua condanna potrebbe creargli qualche problema. "Sta pagando un prezzo alto per la nostra vicinanza, io lo considero un caro amico e ci tengo".

Le dichiarazioni sono destinata a causare imbarazzo al figlio della defunta regina Elisabetta, che in questi anni ha cercato in tutti i modi di prendere le distanze dal finanziere arrestato nel luglio 2019 e suicidatosi in una prigione di New York un mese dopo. Nel giro della malefica coppia Epstein-Maxwelle c'erano personaggi come Bill Clinton, Bill Gates, Donald Trump e appunto il principe Andrea, che alla fine ha pagato un indennizzo milionario per chiudere la causa per molestie intentatagli da Virginia Giuffre, una delle "prede" di Maxwell. (ANSA).