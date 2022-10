Musk smentisce Bremmer, 'non parlo con Putin da 18 mesi'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 OTT - Elon Musk ha negato di aver parlato con Vladimir Putin prima si postare sul suo account Twitter la proposta di un piano di pace per l'Ucraina, come rivelato dal politologo Ian Bremmer. Rispondendo ad un utente sull'account di Vice.com, che ha pubblicato per primo la notizia, il patron di Tesla ha chiarito: "Ho parlato con Putin solo una volta, circa 18 mesi fa, e abbiamo discusso di aerospazio". (ANSA).