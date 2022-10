Covid: Casa Bianca ad americani, vaccinatevi con dosi aggiornate

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - Le dosi di vaccino aggiornate contro il Covid sono la "cosa più importante" che gli americani possono fare per la loro salute oggi. Lo ha spiegato la coordinatrice della risposta al virus della Casa Bianca, Ashish Jha.

"Non aspettate, fatevi vaccinare subito, fatelo prima di Halloween, in modo da essere protetti prima delle feste del Ringraziamento e di Natale", ha aggiunto. Secondo i dati dei Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie), circa 11,5 milioni di persone negli Usa si sono immunizzate con i 'booster' aggiornati di vaccino, ma i funzionari sanitari continuano a ripetere che molte di piu' devono prepararsi per l'autunno e l'inverno. (ANSA).