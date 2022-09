Taiwan: Harris, approfondiremo i rapporti non ufficiali

(ANSA) - PECHINO, 28 SET - L'amministrazione americana di Joe Biden intende approfondire i legami "non ufficiali" con Taiwan: è il nuovo avvertimento Usa alla Cina della vicepresidente Kamala Harris, espresso in un discorso tenuto oggi sul cacciatorpediniere USS Howard, a Yokosuka, in Giappone. "Taiwan è una democrazia vibrante che contribuisce al bene globale - dalla tecnologia alla salute e oltre - e gli Stati Uniti continueranno ad approfondire i suoi legami non ufficiali", ha aggiunto Harris, in base al testo del suo intervento distribuito dalla Casa Bianca. (ANSA).