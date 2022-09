Usa: anche nel Queens un 'parco sopraelevato' come a Manhattan

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Anche il Queens avrà una sua versione di High Line, il parco sopraelevato diventato una delle attrazioni preferite dai turisti a Manhattan. Il progetto, ribattezzato 'QueensWay', è stato annunciato dallo stesso sindaco di New York Eric Adams.

Si tratta di un investimento in fase iniziale di circa 35 milioni di dollari che prevede il recupero di una vecchia linea ferroviaria 'Rockaway Beach Branch Line', che attraversa i quartieri di Rego Park, Forest Hills, Glendale, Forest Park, Woodhaven e Ozone Park.

"La prima fase di QueensWay - ha detto Adams - convertirà dei binari abbandonati che sono stati usati come discarica in un parco lineare che renderà questa comunità più sicura e più prospera. Sono anni che lo chiedono i residenti e sono orgoglioso di essere dalla loro parte per far vedere come si fanno le cose per i newyorkesi".

Una volta completato, QueensWay diventerà un parco lineare lungo quasi 12 chilometri lungo una ferrovia abbandonata da almeno 50 anni. Ci sarà una pista ciclabile separata dalla pista pedonale e lungo il percorso saranno allestiti spazi con attrezzature sportive. (ANSA).