Afghanistan, Biden revoca status di alleato strategico

ANSA - WASHINGTON, 23 SET - Joe Biden ha revocato all'Afghanistan lo status di "alleato strategico" non membro della Nato. Una misura annunciata dal presidente americano lo scorso giugno. Lo status speciale era stato assegnato al Paese nel 2012, dall'allora presidente Barack Obama, in quanto "alleato strategico".

L'Afghanistan ha ricevuto per anni assistenza e addestramento militare. Dal ritiro di tutte le truppe Usa e Nato nell'estate del 2012 e il ritorno al potere dei talebani Washington e l'Alleanza Atlantica avevano sospeso ogni supporto nella sicurezza.