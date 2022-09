Scholz, obiettivo Putin occupare Ucraina, è imperialismo

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - "Non c'è giustificazione per la guerra di occupazione della Russia contro l'Ucraina. Putin ha un solo obiettivo, occupare l'Ucraina, questo è imperialismo puro e semplice. Il ritorno dell'imperialismo non è solo un disastro per l'Europa ma per l'ordine internazionale". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz all'Assemblea Generale dell'Onu.

"Se vogliamo che questa guerra finisca non dobbiamo essere indifferenti a come finisce, non accetteremo una pace dettata da Mosca - ha aggiunto - non accetteremo referendum di annessione".

