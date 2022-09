First lady ucraina a Ny, lancia sua organizzazione beneficenza

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La first lady ucraina Olena Zelenska è a New York questa settimana ed è pronta a lanciare la sua organizzazione di beneficenza, la Olena Zelenska Foundation ad un evento giovedì sera al Metropolitan Opera. La fondazione ha come obiettivo di raccogliere fondi per la medicina, l'istruzione e l'aiuto umanitario per l'Ucraina. Secondo fonti diplomatiche Zelenska potrebbe essere all'Assemblea Generale Onu domani pomeriggio per il discorso del marito (in video), il presidente Volodymyr Zelensky. (ANSA).