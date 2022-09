Ucraina: Zelensky ringrazia premier canadese Trudeau

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato ieri nel corso di un colloquio telefonico il premier canadese Justin Trudeau, in particolare per l'aiuto di Ottawa nel settore energetico. Il mese scorso il Canada ha erogato un prestito di 348 milioni di dollari all'Ucraina per l'acquisto di gas. Lo riporta lo stesso Zelensky in un tweet.

I due hanno inoltre parlato dell'invasione russa in corso, del continuo sostegno del Canada a Kiev e di come ostacolare ulteriormente l'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

