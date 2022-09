Serena Williams cita Brady e non esclude ritorno

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - L'addio di Serena Williams al tennis potrebbe essere una cosa non più tanto scontata. La campionessa del tennis, che poco più di un paio di settimane fa aveva annunciato l'intenzione di andare oltre l'attività sportiva agonistica, citando Tom Brady, ha lasciato intendere ad un suo possibile ritorno. "Credo che Tom Brady - ha detto a 'Good Morning America' in onda su Abc - abbia dato inizio ad un trend molto figo, sai... ", aggiungendo anche 'non si sa mai' per un futuro ritorno sui campi da tennis.

Lo scorso febbraio, il campione del football Tom Brady, 45 anni, aveva annunciato il ritiro dall'Nfl (National football league) ma poi ha fatto marcia indietro ed è rimasto nei Tampa Bay Buccaneers. Oggi ad annunciare l'imminente addio al tennis è stato il fuoriclasse Roger Federer. (ANSA).