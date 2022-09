Trump su Daily Mail, regina era la Gran Bretagna al suo meglio

(ANSA) - WASHINGTON, 10 SET - Donald Trump ha ricordato la regina Elisabetta in un lungo editoriale pubblicato sul tabloid britannico Daily Mail. "Era la Gran Bretagna al suo meglio", scrive l'ex presidente Usa definendo la defunta sovrana "un'icona". "Il tempo che abbiamo trascorso con la regina a Buckingham Palace e al Castello di Windsor è un ricordo che Melania e io conserveremo per sempre", prosegue il tycoon che parla del suo incontro con Elisabetta come del "più grande onore della sua vita.

Sua Maestà aveva una mente acuta, non si perdeva nulla e sapeva sempre esattamente cosa dire. Alla nostra indimenticabile cena di stato di tre anni fa, siamo andati d'accordo meravigliosamente e abbiamo parlato per tutta la serata", racconta nell'articolo l'ex presidente americano, uno dei 14 che la sovrana ha incontrato nei suoi 70 di regno.

"Era amata dal popolo americano come pochi altri: la regina era davvero speciale per noi", scrive ancora Trump che ha parole di elogio anche per il re Carlo III. "Sarà un grande ed eccezionale successore... Melania ed io abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo bene... sarà un'ispirazione per il popolo britannico". (ANSA).