Usa:cambia vento a Cnn, indiscrezioni su svolta a destra network

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Possibile svolta a destra della Cnn? Secondo quanto scrive Huffington Post il network potrebbe cambiare posizione politica sotto la nuova proprietà Warner Bros. Discovery.

Cnn ha negato che tale cambiamento sia in corso e ha ribadito la sua imparzialità tuttavia alcune dipartite di anchor di punta e la copertura politica da parte del network lasciano intendere diversamente. La giornalista Brianna Keilar, ad esempio, la settimana scorsa ha criticato la Casa Bianca per la decisione di usare alcuni Marine e lo sfondo rosso scuro durante il discorso di Biden in cui attaccava i repubblicani trumpiani sostenendo che i militari non possono essere utilizzati per motivi politici.

Il mese scorso invece la Cnn ha cancellato 'Reliable Sources', il segmento domenicale di Brian Stelter, giornalista noto critico di Trump e Fox News. "Cnn non va a destra, sinistra o verso posizioni centriste - ha detto un portavoce del network - siamo concentri sulla nostra missione e forza, un giornalismo imparziale, presentato in modo corretto ed efficace". (ANSA).