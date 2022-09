Usa: record di calore a Sacramento, 43 giorni con circa 40 gradi

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Record caldo a Sacramento. La città californiana ha infatti registrato 43 giorni quest'anno con la temperatura costante intorno ai 40 gradi. Lo scorso martedì aveva invece raggiunto un altro primato con la colonnina di mercurio arrivata a sfiorare i 47 gradi. Lo riferiscono diversi media americani.

La morsa dell'afa in cui è stata stretta la California nell'ultimo periodo ha fatto riscrivere diversi record in tutto lo stato e Sacramento, che è anche la capitale del Golden State, situata nella zona pianeggiante della valle centrale, si è trovata nel mirino di una calura spietata letteralmente ogni singolo giorno.

Il caldo ha messo a dura prova anche la rete elettrica californiana a causa dell'uso eccessivo di aria condizionata e il gestore per lo stato, l'Independent System Operator, ha allertato i residenti per il rischio di black out. (ANSA).