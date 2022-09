In Messico si rafforza l'uragano Kay, raggiunge la categoria 2

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 07 SET - L'uragano Kay ha raggiunto la categoria 2 della scala Saffir-Simpson e si dirige verso Cabo San Lucas, nella penisola messicana della Bassa California, dove le autorità si preparano ad affrontare l'emergenza. Con venti compresi tra 155 e 195 chilometri orari, i meteorologi non escludono che il fenomeno possa raggiungere la categoria 3 (su un massimo di 5) nelle prossime ore.

La Commissione nazionale dell'acqua (Conagua) ha affermato che le fasce nuvolose di Kay, insieme al cosiddetto "monsone messicano", causeranno piogge molto intense anche negli Stati settentrionali di Sinaloa, Bassa California e Sonora. "Queste condizioni meteorologiche potrebbero causare un aumento dei livelli di fiumi e torrenti, smottamenti e alluvioni nelle zone basse", ha affermato.

La Conagua ha esteso la zona di prevenzione per gli effetti degli uragani dal nord di Punta Abreojos, nella Bassa California Sur, a San José de las Palomas, nello stato della Bassa California.

Kay continuerà ad avvicinarsi con una traiettoria parallela alla penisola della Bassa California senza che per ora sia previsto che tocchi terra, ma lasciando dietro di sé forti piogge che potrebbero causare lo straripamento dei fiumi, frane, strade bloccate e località rurali isolate.

Secondo il Servizio Meteorologico nazionale (Smn), Kay dovrebbe perdere forza entro venerdì per tornare alla categoria 1 e infine a una tempesta tropicale. (ANSA).