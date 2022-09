Cimeli delle star dello sport da Sotheby's, anche le scarpe Serena Williams

Le scarpe progettate per Serena Williams, dominatrice degli Us Open, una palla da baseball firmata da Babe Ruth e Jackie Robinson, un cappello di A-Rod. A partire da oggi arrivano da Sotheby's alcuni cimeli delle leggende piu' famose nella storia dello sport di New York.

L'asta è la seconda parte dell'evento 'Invictus', mentre la prima parte, in contemporanea, è dedicata esclusivamente alla vendita della maglia che Michael Jordan indossò nella prima partita delle finali Nba del 1998, la sua ultima stagione con i Chicago Bulls (per cui si stima che l'offerta vincente sarà compresa tra 3 e i 5 milioni di dollari). L'attesissimo appuntamento è la più grande asta in assoluto di cimeli sportivi da Sotheby's. "Abbiamo cercato di scegliere molte cose che parlassero di momenti davvero specifici a cui pensavamo che i collezionisti sarebbero stati interessati", ha detto al New York Post Brahm Wachter, capo del dipartimento di streetwear e oggetti da collezione moderni di Sotheby's, aggiungendo che i cimeli sportivi sono una "nuova eccitante categoria" per la casa d'aste.

Gli oggetti saranno esposti al pubblico sino al 14 settembre da Sotheby's nella Grande Mela.