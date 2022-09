Hillary Clinton, dopo foto in gonna passai a tailleur pantalone

(ANSA) - WASHINGTON, 05 SET - Hillary Clinton ha rivelato le origini della sua predilezione per i tailleur pantalone. In un'intervista a CBS News insieme alla figlia, Chelsea Clinton, per promuovere promuoveva una nuova docuserie su Apple Tv "Gutsy", l'ex candidata alla presidenza Usa ha raccontato che durante una visita in Brasile quando era First Lady erano state scattate delle foto "ammiccanti" di lei in gonna seduta su un divano che erano state poi utilizzate per una pubblicità locale di biancheria intima con suo enorme disagio. Clinton ha spiegato che la sua posizione non "rivelava" nulla ma il modo in cui le foto erano state scattate l'aveva messa fortemente a disagio, da li' la decisione di passare ai tailleur pantaloni, diventati poi iconici.

L'ex segretario di stato ha anche rivelato che la decisione più difficile della sua vita è stata quella di rimanere sposata con Bill Clinton dopo l'affaire Monica Lewinsky. Una sfida più complessa che candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, ha sottolineato.

"Tutti avevano un'opinione al riguardo", ha spiegato Hillary Clinton. "Persone che non avevo mai incontrato avevano idee molto precise sulla questione, perché tutto avveniva in pubblico", ha aggiunto. "Per questo è stato ancora più doloroso e difficile, ma non ho rimpianti", ha confessato.

Il primo episodio di "Gutsy" andra' in onda su Apple TV+ il 9 settembre. (ANSA).