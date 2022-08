Nozze a tema western in Wyoming per Sheryl Sandberg

(ANSA) - NEW YORK, 22 AGO - Ben Affleck e Jennifer Lopez non sono state le uniche celebrità a scambiarsi promessa di amore eterno la scorsa settimana. All'altare è andata anche Sheryl Sandberg, ex numero due di Facebook, la quale, con una cerimonia a tema western in Wyoming, ha detto sì a Tom Bernthal, fondatore ed ex amministratore delegato di Kelton Global, agenzia di consulenza strategica. Le nozze sono state annunciate a cerimonia avvenuta con un post su Instagram. "Married (sposati) e una serie di cuori", si legge come didascalia ad una foto in cui i due si tengono per mano in un bosco. La coppia, tra le altre cose, condivide la passione per la musica country. La proposta di matrimonio è inoltre avvenuta in un ranch e non a caso Tom indossava, tra le mise della cerimonia, degli stivali da cowboy e dei jeans. Alla cerimonia erano presenti anche i figli della coppia, due da parte di Sandberg e tre da parte di Bernthal. (ANSA).