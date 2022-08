Usa testano missile nucleare a lungo raggio nel Pacifico

(ANSA) - WASHINGTON, 16 AGO - Gli Stati Uniti hanno testato oggi un missile nucleare a lungo raggio disarmato. Lo ha annunciato l'Air Force Global Strike Command, secondo quanto riportato dalla Cnn. Il missile balistico intercontinentale Minuteman III è stato lanciato dalla base dell'aeronautica di Vandenberg, in California, e ha viaggiato per 6.700 km fino alle Isole Marshall. Si è trattato di un "test di routine", spiega l'Air Force, "per dimostrare che l'arsenale nucleare Usa è pronto". Il test era stato annullato lo scorso 4 agosto quando la Speaker della Camera Nancy Pelosi si trovava in visita a Taiwan per evitare un'escalation con la Cina. (ANSA).