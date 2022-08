Usa: la First Lady Jill Biden positiva al Covid

(ANSA) - NEW YORK, 16 AGO - La First Lady Jill Biden è positiva al Covid. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la First Lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli della febbre. Il test molecolare eseguito è quindi risultato positivo.

La First Lady, in linea con le linee guida delle autorità sanitarie americane, resterà in isolamento per cinque giorni. A Jill Biden è stato prescritto il Paxlovid. "Al momento è in una residenza privata in South Carolina e tornerà a casa dopo aver ricevuto due test negativi consecutivi", afferma la Casa Bianca.

(ANSA).