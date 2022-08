Casa Bianca, attacco a Rushdie orribile, preghiamo per lui

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - "Gli Stati Uniti e il mondo hanno assistito a un attacco orribile contro lo scrittore Salman Rushdie. Questo atto di violenza è spaventoso". Lo scrive il Consigliere per la sicurezza nazionale americanoa, Jake Sullivan, in una nota sull'attacco all'autore ieri nello stato di New York.

"Tutti noi nell'amministrazione Biden-Harris preghiamo per la sua pronta guarigione", si legge ancora nella nota, nella quale si esprime anche gratitudine ai "bravi cittadini e soccorritori che hanno aiutato così velocemente Rushdie dopo l'attacco e alle forze dell'ordine per il loro lavoro efficace". (ANSA).