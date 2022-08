Salman Rushdie aggredito sul palco a Ny, fermato assalitore

Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito oggi nello stato di New York mentre stava tenendo una conferenza nella cittadina di Chautauqua. Lo riporta un giornalista dell'Associated Press presente sul posto secondo il quale un uomo è salito sul palco di sul quale si trovava lo scrittore e lo ha accoltellato. L'assalitore è stato fermato subito dopo. Lo scrittore è stato immediatamente assistito dai presenti e, secondo i media internazionali, si sarebbe alzato da solo. Poi è stato trasportato in ospedale, anche se le sue condizioni non sono ancora note.

Salman Rushdie è autore de 'I versetti satanici', il libro che venne bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo.

L'ayatollah Khomeini, l'anno dopo la pubblicazione del libro, lanciò una fatwa contro lo scrittore indiano offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. La guida suprema Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter.