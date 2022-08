Usa, il direttore dell'Fbi: le minacce sono sempre preoccupanti

(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - Il direttore dell'Fbi, Christopher Wray, si è detto preoccupato per le minacce ricevute dai sostenitori di Donald Trump dopo la perquisizione da parte dei suoi agenti della residenza dell'ex presidente in Florida.

"Non è qualcosa di cui posso parlare", ha detto a Omaha, in Nebraska, sul blitz dei federali, come riporta Abc News.

Tuttavia, ha aggiunto, "le minacce alle forze dell'ordine sono preoccupanti". Wray, come il segretario alla Giustizia, Merrick Garland, e gli agenti che hanno compiuto la perquisizione sono bersagliati da critiche dei repubblicani e dalle minacce, in alcuni casi di morte, sui social dei sostenitori di Trump.

