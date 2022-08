Usa: benzina sotto 4 dollari al gallone,prima volta da marzo

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Per la prima volta da marzo il prezzo della benzina negli Stati Uniti è sceso sotto i 4 dollari. Secondo l' American Automobile Association, equivalente dell'ACI in Italia, in media un gallone, ossia poco più di 3,78 litri, costa ora 3 dollari e 990 centesimi.

Lo scorso giugno il prezzo della benzina aveva raggiunto picchi di oltre 5 dollari. Secondo quanto riferiscono i media americani, il costo della benzina tende a salire in estate mentre scende solitamente con la fine del periodo in cui si va in vacanza in auto, ossia verso la festività del Labor Day, non prima dell'inizio di settembre. (ANSA).