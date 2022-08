Usa: al via processo per foto shock dell'incidente Kobe Bryant

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Si apre il processo per le foto shock scattate dalla polizia di Los Angeles dopo lo schianto dell'elicottero nel 2020 nel quale morirono Koby Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone. Vanessa Bryant, che ha avviato la causa due anni fa, ritiene che con gli scatti sarebbe stata commessa una violazione della privacy in quanto gli agenti avrebbero mostrato le foto in contesti non legati ad un'indagine, come in un bar ad esempio.

Il legale di Bryant ha dichiarato che quelle foto sono state condivise per 'una risata'. All'apertura del processo era presente la stessa Vanessa, in lacrime secondo quanto scrive il New York Post. Da parte sua la contea di Los Angeles sostiene che 'le ferite mentali ed emotive' non sono state causate dalle foto bensì dall'incidente mortale in se'. Si stima che il processo dovrebbe durare circa due settimane. Tra i membri della giuria anche una suora. (ANSA).