Residenza di Trump in Florida perquisita da Fbi

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - L'Fbi ha perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida. Lo ha detto lo stesso ex presidente in una nota inviata alla Cnn.

"La mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell'Fbi", ha scritto Trump nella nota, rivelando che i federali hanno anche "fatto irruzione nella mia cassaforte".

Trump ha definito la perquisizione della sua residenza in Florida una "strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024".

Donald Trump non era nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida durante la perquisizione, ma alla Trump Tower di New York. (ANSA).