Usa: squadra Griner osserva 42 secondi silenzio prima di match

(ANSA) - WASHINGTON, 04 AGO - Phoenix Arizona, la squadra di Brittney Griner, e Connectiut hanno osservato 42 secondi di silenzio, il numero della maglia della campionessa condannata in Russia a 9 anni di carcere. Riunite al centro del campo della Mohegan Sun Arena di Uncasville, in Connecticut, le giocatrici delle due squadre - abbracciate, a capo chino e alcune in lacrime - hanno manifestato il loro sostegno alla stella del basket. (ANSA).