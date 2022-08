Usa: la Situation Room si rifà il look, diventa più tecnologica

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - La Situation Room si rifà il look. Per la prima volta in 15 anni si sottopone a lavori di ammodernamento dai quali emergerà più al passo con i tempi, soprattutto dal punto di vista tecnologico, mantenendo però l'aspetto originale del 1961, quando fu creata sotto la presidenza di John Fitzgerald Kennedy.

Il progetto multimilionario di rinnovo, riporta Politico, inizierà tra un paio di settimane e si completerà in circa un anno. Durante i lavori saranno rimosse tutte le vecchie attrezzature, installate nell'ultima ondata di lavori del 2007.

L'ammodernamento della Situation Room sarà in particolare tecnologico per consentire al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e ai suoi successori, di prendere decisioni fondamentali in modo più abile e tempestivo.

La Situation Room è un luogo storico. Di recente Biden vi ha autorizzato l'operazione per uccidere il leader di al Qaeda Ayman Al-Zawahri. Nel maggio 2001 Barack Obama vi seguì il raid in cui fu ucciso Osama Bin Laden in Pakistan. (ANSA).