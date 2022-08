Usa: allarme Fbi, aumenta la violenza a scopo politico

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Negli Stati Uniti si sta assistendo ad un amento significativo della violenza a scopo politico oltre che dell'estremismo interno. Lo ha detto il direttore dell'Fbi Christopher Wray alla Commissione giudiziaria del Senato. Secondo Wray è un fenomeno al quale si assiste quasi quotidianamente in tutto il Paese.

Lo scorso giugno l'Fbi ha aperto una serie di indagini in relazione dalla decisione della Corte Suprema di revocare Roe v.

Wade, il provvedimento che garantiva il diritto all'aborto negli Stati. Wray ha riferito che c'è stata una escalation di violenza dopo la pubblicazione della bozza di decisione scritta dal giudice Samuel Alito sul parere della maggioranza dei saggi in merito all'aborto e alla Roe v. Wade prima della sentenza.

"Mi rendo conto - ha sottolineato - che il livello di passione è alto soprattutto su una questione come l'aborto. Ma ci sono troppe persone che pensano che questo basti a giustificare la violenza". (ANSA).