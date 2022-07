Biden ancora positivo al Covid. Medico, 'sta bene'

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora positivo al Covid e "continua a stare bene". Lo riferisce la Casa Bianca citando il medico personale del presidente americano.

Il medico di Biden, dottor Kevin O'Connor, ha definito un fatto "non sorprendente" che il presidente sia ancora positivo al Covid, sottolineando che "sta bene e continuerà a rimanere in stretto isolamento". Biden continua a lavorare dalla Casa Bianca "per il popolo americano", si legge nella nota. (ANSA).