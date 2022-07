Star del basket Usa in tribunale a Mosca per nuova udienza

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La star della basket americano WNBA Brittney Griner è oggi in un tribunale fuori Mosca, mentre il team della sua difesa si prepara a presentare le prove nel suo processo. Lo scrive Cnn online ricordando che Griner, due volte medaglia d'oro olimpica.

All'udienza di oggi, la quinta, non è previsto alcun verdetto, atteso invece dopo la fine del processo, prevedibilmente all'inizio del mese prossimo.

Griner, star del basket Phoenix Mercury, 31 anni, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con meno di un grammo di olio di cannabis nel suo bagaglio. Rischia fino a 10 anni di carcere. (ANSA).