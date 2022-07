Usa: giudice del processo Bannon, 'non sarà un circo politico'

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Il processo contro Stephen Bannon non sarà un "circo politico". Lo assicura il giudice Carl Nichols mettendo in guardia i legali dell'accusa e della difesa sulla loro linea di condotta e sulle domande ai testimoni.

"Ci potrebbero essere alcune domane che superano la linea rossa ma io farò del meglio: non è mia intenzione rendere questo processo un caso politico, un circo politico o un forum politico", mette in evidenza il giudice.

Il processo è entrato nel suo terzo giorno. Bannon è accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sull'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill. (ANSA).