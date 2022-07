Usa, 'Biden molto chiaro su Khashoggi con bin Salman'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Il presidente Biden è stato molto chiaro, sin dall'inizio del bilaterale con Mohammed bin Salman, sulla sua posizione rispetto all'assassinio di Khashoggi". Lo ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa. "Se qualcuno ha detto diversamente, non stava ascoltando", ha aggiunto riferendosi al fatto che il ministro degli Esteri di Riad ha invece sostenuto che il tema della morte del giornalista saudita non sia stata affrontato. (ANSA).