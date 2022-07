Strage di Uvalde, in nuovo video caos risposta polizia

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Nuovo video sconcertante sul caos della risposta della polizia durante la sparatoria nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Lo ha diffuso tramite la Cnn il sindaco della cittadina, sfidando il divieto del procuratore incaricato delle indagini. Le immagini di una body cam mostrano la totale mancanza di coordinamento e azione degli agenti. Uno dei poliziotti chiede invano un paio di volte al killer di arrendersi senza poi agire, un altro armeggia con un paio di chiavi per aprire una porta lungo il corridoio che portava alle classi dove l'assalitore stava sparando.

Si sente anche un centralinista della polizia riferire di un bimbo in linea dalla "stanza 12" che parla di "una stanza piena di vittime". Quasi mezzora prima l'insegnante Eva Mirales aveva chiamato l'agente Ruben Ruiz, arrivato sul posto, dicendogli che era ferita, prima di diventare una delle 21 vittime. (ANSA).