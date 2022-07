Usa, '376 agenti nella scuola di Uvalde, fallimenti sistematici'

Furono 376 gli agenti accorsi per la sparatoria che ha causato la morte di 21 persone (19 bambini e 2 insegnanti) nella scuola elementare di Uvalde in Texas, ma "fallimenti sistematici" e una "eclatante cattiva capacità decisionale" crearono una scena caotica che durò 77 minuti prima che il killer fosse affrontato e ucciso. E' quanto emerge da un rapporto investigativo diffuso oggi. Nel mirino non solo le autorità locali ma anche le forze dell'ordine federali e statali, la stragrande maggioranza di quelle presenti. Lo riferiscono i media Usa. Il rapporto di quasi 80 pagine, finora il più accurato resoconto della disastrosa risposta all'assalto, è stato messo a punto da una commissione investigativa creata dalla Camera del parlamento texano ed è stato consegnato oggi alle famiglie delle vittime, che da tempo chiedono conto delle responsabilità per la lunghissima inazione degli agenti mentre il killer continuava ad uccidere in modo implacabile.