Biden: 'Saluto col pugno a MbS? Chiedetemi cose che contano'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - "Perché non parlate di qualcosa che conta? Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joe Biden ha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno al principe Mohammed bin Salman (MbS), che l'intelligence Usa considera il mandante dell'omicidio Khashoggi.

Fra le critiche alla visita di Biden a Riad, anche il senatore della sinistra dem Bernie Sanders: "Non credo che dovremmo mantenere una relazione cordiale con una dittatura come quella", ha dichiarato ad Abc News. (ANSA).