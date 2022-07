Usa vogliono estradizione del re della droga Caro Quintero

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Gli Stati Uniti vogliono l'estradizione del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, arrestato on Messico. Lo afferma il segretario alla Giustizia americano Merrick Garland, ringraziando le autorità messicane per aver catturato il re della droga, accusato dell'uccisione dell'agente della Dea Enrique Kiki Camarena. (ANSA).