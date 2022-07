Usa: afroamericano ucciso a Akron colpito da agenti 46 volte

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - E' stato colpito o sfiorato da 46 colpi di arma da fuoco l'afroamericano Jayland Walker, ucciso il mese scorso a Akron, in Ohio. E' quanto rivela l'autopsia, secondo la quale il 25enne ha riportato ferite serie al cuore, ai polmoni e alle arterie. Ferite che hanno causato la sua morte.

L'incidente è avvenuto il 27 giugno quando Walker è stato fermato dalla polizia per un controllo stradale. Walker è scappato dall'auto su cui si trovava e ha sparato un colpo.

Durante l'inseguimento è stato raggiunto o sfiorato da colpi sparati da agenti per 46 volte. (ANSA).