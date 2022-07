Gazprom a Siemens, consegnateci turbina riparata in Canada

(ANSA) - MOSCA, 16 LUG - Il colosso russo del gas Gazprom ha annunciato oggi di aver chiesto ufficialmente al gruppo tedesco Siemens di consegnare una turbina riparata in Canada per garantire le operazioni del gasdotto Nord Stream che rifornisce l'Europa.

La turbina, essenziale per Gazprom per il funzionamento di una stazione di compressione del gas Nord Stream, era stata inviata da Siemens in Canada per essere riparata. Nonostante le sanzioni rivolte a Mosca per la sua offensiva in Ucraina, Ottawa ha annunciato che avrebbe rimandato la turbina in Germania, dove Siemens avrebbe dovuto consegnarla a Gazprom. Ma il gruppo russo ha riferito di non avere ricevuto alcuna garanzia di poterla recuperare. (ANSA).