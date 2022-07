Gaffe Biden, legge dal gobbo 'fine citazione, ripeti frase'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Nuova gaffe del presidente Usa Joe Biden: durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato la firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'aborto, ha letto anche il 'suggerimento' che i suoi collaboratori avevano scritto sul 'gobbo' per rendere più efficace le sue dichiarazioni: "Fine della citazione, ripeti la frase".

Subito si è scatenata l'ilarità sui social, dove il miliardario Elon Musk ('chi controlla il gobbo è il vero presidente!', ha scritto) e il consulente strategico repubblicano Greg Price lo hanno paragonato al personaggio del giornalista Ron Burgundy, interpretato da Will Farrell nel film 'Anchorman', che non riusciva a deviare dal discorso preparato e messo sul gobbo, nonostante errori grammaticali e frasi senza senso. E' toccato alla vice portavoce della Casa Bianca Emilie Simons smentire su Twitter che il presidente abbia fatto la gaffe: "Il presidente ha detto 'voglio ripetere questa frase'" ha scritto rispondendo a Price (ANSA).