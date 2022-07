Star basket Usa detenuta in Russia si dichiara colpevole

(ANSA) - MOSCA, 07 LUG - La giocatrice di basket americana Brittney Griner, arrestata a febbraio in Russia, si è dichiarata colpevole di traffico di droga. "Desidero dichiararmi colpevole di tutte le accuse", ha detto alla corte, aggiungendo che "non aveva intenzione di violare la legge russa". L'atleta era stata arrestata perché trovata in possesso di olio di cannabis nel suo bagaglio all'aeroporto di Mosca. (ANSA).