Usa: ucciso con 60 colpi da polizia, corpo era ammanettato

(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - Jayland Walker era ammanettato quando il suo cadavere è arrivato all'ufficio del medico legale per l'autopsia, dopo che era stato ucciso con 60 colpi di pistola da otto poliziotti al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, ad Akron, in Ohio.

Lo rivela la Cnn che ha esaminato il rapporto medico del 'coroner', con tanto di foto. Le immagini contengono anche prove dei tentativi di salvare la vita all'afroamericano Walker, compresi quelli che sembrano lacci emostatici e bende applicati al suo corpo. (ANSA).