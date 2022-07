Usa: Howard Stern punta a Casa Bianca, Bradley Cooper suo vice

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Howard Stern vuole fare il presidente. Il popolare anchor americano, noto soprattutto per l'omonimo programma radiofonico, ha deciso di lanciarsi nella corsa alla Casa Bianca dopo la sentenza della Corte Suprema che ha revocato il diritto all'aborto. Lo ha annunciato lui stesso durante la sua trasmissione. Ha scelto anche un vice, l'attore Bradley Cooper. Il suo messaggio elettorale è quello di rendere di nuovo il paese giusto: "Make the country fair again", contro il "Make America great again di Donald Trump.

"Il problema della maggior parte dei presidenti - ha detto - è che hanno un' agenda troppo grande. La mia unica agenda è quella di rendere il paese di nuovo giusto". In precedenza Stern aveva detto che avrebbe corso solo con Donald Trump come sfidante: "Gli darei una lezione". L'anchor non è totalmente estraneo alla politica. Nel 1994 si candidò a governatore di New York per il partito libertario ma poi si ritirò dopo il rifiuto di rendere pubbliche le sue finanze. (ANSA).