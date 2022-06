Usa: strage di migranti in Texas, 42 morti su un camion

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vittime, riporta il New York Times, erano migranti che avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti.

Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano, si tratta del peggiore incidente negli Usa riguardante immigrati degli ultimi anni. Il Texas sta sperimentando una forte ondata di migranti e nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell'ultima tragedia. Le autorità federali stanno assistendo quelle locali nelle indagini. (ANSA).