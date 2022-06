Texas: sindaco, scuola di Uvalde verrà demolita

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - La Robb Elementary School di Uvalde, Texas, dove un giovane ha ucciso 2 insegnanti e 19 alunni, verrà demolita. Lo ha annunciato il sindaco della città Don McLaughlin durante un teso consiglio comunale con i cittadini che chiedevano risposte dopo il massacro.

Il primo cittadino non ha precisato quando la scuola verrà rasa al suolo, ipotesi evocata anche dal presidente Joe Biden nella sua visita al luogo della tragedia. "Non si può chiedere ad un bambino o ad un insegnante di tornare in quella scuola", ha spiegato McLaughlin (ANSA).