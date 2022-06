Dopo le inondazioni riapre parzialmente Yellowstone

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Yellowstone riapre parzialmente domani. Il parco nazionale degli Stati Uniti, che quest'anno celebra 150 anni, era stato chiuso la settimana scorsa per i danni causati dalle inondazioni dopo giorni di piogge forti ed ininterrotte. Il rapido scioglimento delle nevi ha causato la distruzione di ponti, spazzato via interi tratti di carreggiata e costretto all'evacuazione migliaia di turisti. L'ingresso al parco sarà regolato da un sistema di targhe alterne, dispari nei giorni dispari e pari nei giorni pari. (ANSA).