Biden annuncia un bando sull'uso delle mine anti-uomo

L'amministrazione Biden annuncerà oggi un bando quasi totale sull'uso delle mine anti-uomo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Le nuove regole, si precisa, allineeranno gli Stati Uniti alla convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che vieta l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine.

In base alle nuove politiche, gli Stati Uniti "non svilupperanno, produrranno o acquisiranno" mine anti-uomo; non le esporteranno né trasferiranno tranne che per attività relative al rilevamento o rimozione di mine e ai fini della distruzione", si legge nella nota della Casa Bianca, in cui si precisa che l'uso di mine anti-uomo rimane in vigore nella penisola coreana per la "difesa e la tutela della Corea del Sud".