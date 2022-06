Hillary Clinton, fuori discussione correre a presidenziali 2024

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Scendere in campo per le elezioni presidenziali del 2024 è' "fuori discussione" per Hillary Clinton. L'ex segretario di stato ed ex candidata democratica nel 2016 ha messo in chiaro con il Financial Times che non ha nessuna intenzione di entrare nell'arena.

"Prima di tutto, mi aspetto che Joe Biden corra. Certamente intende correre. Sarebbe molto dirompente sfidarlo", ha spiegato, rispondendo con un "no" secco alla domanda se potrebbe valutare di entrare in gara. Biden, da parte sua, ha dichiarato pubblicamente e privatamente che intende candidarsi per la rielezione nel 2024, ma alcuni democratici hanno espresso preoccupazione sul fatto che sarà troppo vecchio per reggere altri quattro anni da presidente e dovrebbe farsi da parte.

Oltre al fatto che il suo tasso di approvazione continua a diminuire. (ANSA).